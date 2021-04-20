Як повідомити про однотипні об’єкти оподаткування

20 апреля 2021, 14:33

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі – Повідомлення за формою № 20-ОПП).

Повідомлення за формою № 20-ОПП заповнюється з дотриманням Пам’ятки для заповнення розділу 3 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Додаток до повідомлення за формою № 20-ОПП).

У разі наявності у платника однотипних об’єктів оподаткування (окремі кімнати, офіси, квадратні метри), які розташовані за одним місцезнаходженням, то при заповненні розд. 3 Повідомлення за формою № 20-ОПП слід дотримуватися принципу «укрупнення інформації» про об’єкти оподаткування та відображати їх у вигляді одного об’єкта оподаткування. Якщо однотипні об’єкти оподаткування розташовані за різним місцезнаходженням, то їх необхідно показувати окремо.

При цьому, графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» розділу 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» Повідомлення за формою № 20-ОПП заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, таким номером є: кадастровий номер – для земельної ділянки; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, номер кузова транспортного засобу – для легкового автомобіля; номер шасі транспортного засобу – для вантажного автомобіля та причепа; бортовий реєстраційний номер – для суден; реєстраційний знак – для повітряних суден тощо).

Отже, при заповненні графи 12 розд. 3 Повідомлення за формою № 20-ОПП принцип «укрупнення інформації» не застосовується до об’єктів оподаткування, які мають реєстраційний номер, тобто інформація щодо таких об’єктів оподаткування зазначається по кожному об’єкту окремо.

Нагадаємо, що порядок повідомлення про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням визначено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 із змінами.

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.