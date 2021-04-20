Боевики минируют населенные пункты на Донбассе российскими боеприпасами

20 апреля 2021, 16:02

Вооруженные формирования Российской Федерации в последнее время все чаще осуществляют дистанционное минирование населенных пунктов на Донбассе. При этом применяются запрещенные Конвенцией ООН противопехотные мины ПОМ-2.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Чаще всего оккупанты используют при минировании территории беспилотные летательные аппараты и специально переоснащенные гранаты ПГ-7.

"С начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками мин ПОМ-2. За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай", - отметили в штабе.

Украинские военные отмечают, что первый случай минирования произошел 13 апреля в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры - КПВВ "Майорское", а второй - в населенном пункте Зайцево 19 апреля.

"В ночное время российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет. К счастью, на этот раз обошлось без жертв", - добавили в штабе.

Отмечается, что военнослужащим горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" удалось вовремя обнаружить и обезвредить мины ПОМ-2, особенность которых заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва.

"Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, несет особую опасность для местного населения", - пояснили военные.

Чтобы скрыть, что данные боеприпасы поставляются боевикам из РФ, они затирают маркировку, где указан номер партии, завод и дата изготовления боеприпаса.

Кроме этого украинская сторона СЦКК сообщила, что 17 апреля боевики провели обстрел жилого сектора в Зайцево из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм. Мины попали по улице Журавского 23 и 24, в результате чего были повреждены забор частного хозяйства.

"Все указанные преступления пророссийских наемников были верифицированы Украинской стороной СЦКК. Результаты верификации будут служить бесспорными доказательствами преступлений РФ на украинской земле", - отметили в ООС.

О данных фактах украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.