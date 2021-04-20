«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19

20 апреля 2021, 17:00

За минувшие сутки, 19 апреля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали три летальных случая от осложнений вследствие COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

О новых выявленных случаях заболевания не сообщается.

Группировка не раскрывает данные о географии заболеваний или другие подробности.

С начала пандемии, как утверждают в «ЛНР», коронавирусом заразились 4202 человека. Из них 378 пациентов умерли от осложнений.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.