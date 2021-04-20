ФИФА категорически против Суперлиги: клубы должны понести ответственность

20 апреля 2021, 18:00

Международная федерация футбола категорически против создания Европейской Суперлиги. А клубы, которые выступили учредителями турнира, должны понести ответственность.

Об этом на Конгрессе УЕФА заявил глава международной федерации Джанни Инфантино, передает Twitter организации.

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый цех. Она является отходом от существующих институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА", - заявил Инфантино.

По его словам, людям в поисках краткосрочной финансовой выгоды следует более тщательно обдумывать шаги и брать на себя ответственность.

"Если кто-то выбирает собственный путь, то должен мириться с последствиями своего выбора. Они (клубы, - ред.) несут ответственность за свой выбор. Конкретно это означает, что либо вы в игре, либо нет. Наполовину быть не может", - добавил президент ФИФА.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Учредителями нового турнира стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В ответ УЕФА пригрозила исключить эти клубы из национальных чемпионатов и международных турниров, а также запретить игрокам клубов играть за национальные сборные под эгидой УЕФА и ФИФА.

Также стало известно, что "Челси", "Ман Сити" и "Реал" могут исключить из Лиги чемпионов в эту пятницу.