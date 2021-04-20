Оккупанты признали: Ялте и Алуште не хватит воды в курортный сезон

20 апреля 2021, 10:35

Ялте и Алуште на южном берегу оккупированного Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды, сообщает РИА Новости.

«Ялте и Алуште на южном побережье Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды даже при самом оптимистичном сценарии, подачи воды по графику не избежать», - сообщает российское агентство со ссылкой на оккупационные власти.

В Алуште уже со следующей недели из-за засухи решили вдвое сократить подачу воды для местных жителей – с 10 до 5 часов в сутки.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровской водой, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного рыбоводства, но и в качестве источника централизованного водоснабжения. Украина перекрыла его в 2014 году после оккупации полуострова Россией. Киев заявляет, что вода из Днепра вернется в Крым только в случае его деоккупации. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова не обсуждается.