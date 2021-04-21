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Общественное мнение
Криминал
21 апреля 2021, 16:38

В Донецкой области обстреляли беспилотники миссии ОБСЕ

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись обстрелу на Донетчине вблизи подконтрольной правительству Красногоровки, а также неподконтрольных правительству Ясного, Сигнального и Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.

Во время полета беспилотника у Ясного и Сигнального команда миссии, кроме выстрелов из стрелкового оружия, зафиксировала и воздействию помех сигналу GPS.

Также во время полета БПЛА у Петровского, как и два другие аппарата ранее, подвергался глушению.

Во всех случаях команды миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы.

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