В Донецкой области обстреляли беспилотники миссии ОБСЕ

21 апреля 2021, 16:38

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись обстрелу на Донетчине вблизи подконтрольной правительству Красногоровки, а также неподконтрольных правительству Ясного, Сигнального и Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.

Во время полета беспилотника у Ясного и Сигнального команда миссии, кроме выстрелов из стрелкового оружия, зафиксировала и воздействию помех сигналу GPS.

Также во время полета БПЛА у Петровского, как и два другие аппарата ранее, подвергался глушению.

Во всех случаях команды миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы.