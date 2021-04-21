ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели ребенка в Снежном: отец активировал гранату

21 апреля 2021, 10:42

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выяснила, что в оккупированном Снежном от взрыва гранаты погиб ребенок. Гранату активировал отец двухлетней девочки.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ за 20 апреля.

Миссия ОБСЕ уточняла сообщения о гибели ребенка в оккупированном Снежном. В результате взрыва ручной гранаты погибла двухлетняя девочка. Трагедия произошла еще 8 февраля.

"16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва", - говорится в сообщении ОБСЕ.

9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, женщина услышала взрыв.

"По словам женщины, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении", - рассказывают в ОБСЕ.

Также известно, что ребенка прооперировали в больнице Донецка, но 20 февраля девочка умерла.