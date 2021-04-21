21 апреля 2021, 12:00 "Заря" в полуфинале Кубка Украины встретится с "Александрией" 21 апреля, "Заря" в рамках полуфинала Кубка Украины встретится с "Александрией". Так, луганский клуб проведёт игру на выезде в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30. Как сообщает пресс-служба "бело-черных", главным арбитром встречи будет Игорь Пасха из Херсона.Его ассистентами будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа (Черкасская область). 4-й арбитр – Юрий Иванов (Макеевка). Арбитром ВАР будет Денис Шурман. Прямую онлайн видеотрансляцию игры будет показывать телеканал "Футбол 1", а также платформы Oll.tv, sveet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...