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Общественное мнение
Спорт / Региональные
21 апреля 2021, 12:00

"Заря" в полуфинале Кубка Украины встретится с "Александрией"

21 апреля, "Заря" в рамках полуфинала Кубка Украины встретится с "Александрией".

Так, луганский клуб проведёт игру на выезде в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Как сообщает пресс-служба "бело-черных", главным арбитром встречи будет Игорь Пасха из Херсона.Его ассистентами будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа (Черкасская область).

4-й арбитр – Юрий Иванов (Макеевка). Арбитром ВАР будет Денис Шурман.

Прямую онлайн видеотрансляцию игры будет показывать телеканал "Футбол 1", а также платформы Oll.tv, sveet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ.

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