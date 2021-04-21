"Заря" в полуфинале Кубка Украины встретится с "Александрией"

21 апреля, "Заря" в рамках полуфинала Кубка Украины встретится с "Александрией".
Так, луганский клуб проведёт игру на выезде в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Как сообщает пресс-служба "бело-черных", главным арбитром встречи будет Игорь Пасха из Херсона.Его ассистентами будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа (Черкасская область).
4-й арбитр – Юрий Иванов (Макеевка). Арбитром ВАР будет Денис Шурман.
Прямую онлайн видеотрансляцию игры будет показывать телеканал "Футбол 1", а также платформы Oll.tv, sveet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ.