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Общественное мнение
Политика / Региональные
21 апреля 2021, 09:50

В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе

В России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимир Путиным на Донбассе. В РФ считают, что она не имеет никакого смысла.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает ТАСС.

По его словам, "это заявления хорошего актера", он не видет в нем смысловой нагрузки.

"Он (Зеленский, - ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", - сказал сенатор.

Он считает, что Зеленскому "захотелось" заявить о себе, "как бы перехватить инициативу" перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено в среду.

Отметим, вчера Зеленский в видеообращении обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе.

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