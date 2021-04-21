В Луганской области начались прививки вакциной Coronavac

21 апреля 2021, 12:50

В Луганскую область поступило 800 доз вакцины Coronavac китайского производства для маломобильных людей, лиц, ухаживающих за ними, работников образования, участвующих в ВНО. Вакцина поступила с расчетом ревакцинации в 28-дневный срок для 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Во вторник, 20 апреля, первым получил прививку председатель Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний. Он отметил, что чувствует себя после вакцинации хорошо. По его словам, сейчас «гуляет» много фейков о прививках, но на них не надо обращать внимание.

"Прививаться нужно всем. Только так мы сможем уберечься от коронавируса", - подчеркнул Надуличний.

Также на базе Северодонецкого центра первичной медико-санитарной помощи состоялась вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.

По словам директора заведения Александра Дегтярева, получено 200 доз вакцины с учетом ревакцинации для 100 человек. Состоятся выезды мобильных бригад к маломобильным группам населения.

Отмечается, что прививки являются добровольными и бесплатными.

Кроме этого, в Луганской области ожидается распределение вакцины Pfizer из Бельгии в количестве 4680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

Также в области продолжаются прививки вакциной Covishield / Astrazeneca из Индии, которая поступила в количестве 14300 доз. В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11880 человек, из них 5100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.

Вакцинация осуществляется 9 мобильными бригадами и 62 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов области.