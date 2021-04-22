22 апреля 2021, 13:31 ВСП хотят лишить полномочий. Появится новый дисциплинарный орган для судей Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7. Кроме всего, поднимался вопрос работы Высшего совета правосудия. Об этом говорится на сайте президента. Так, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил о подготовке в рамках судебной реформы закона, предусматривающего создание отдельного от Высшего совета правосудия дисциплинарного органа. Таким образом, у ВСП останутся незначительные полномочия. Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Украине начался "перезапуск" судебной реформы. Первым этапом станет законопроект № 3711-д. Его принятие возобновляет работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По его словам, необходимость проведения судебной реформы общество обсуждает последние несколько лет. Наиболее остро этот вопрос встал после "конституционного кризиса" в конце 2020-го. Твитнуть Загрузка... Загрузка...