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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
22 апреля 2021, 13:31

ВСП хотят лишить полномочий. Появится новый дисциплинарный орган для судей

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7. Кроме всего, поднимался вопрос работы Высшего совета правосудия.

Об этом говорится на сайте президента.

Так, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил о подготовке в рамках судебной реформы закона, предусматривающего создание отдельного от Высшего совета правосудия дисциплинарного органа. Таким образом, у ВСП останутся незначительные полномочия.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Украине начался "перезапуск" судебной реформы. Первым этапом станет законопроект № 3711-д. Его принятие возобновляет работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По его словам, необходимость проведения судебной реформы общество обсуждает последние несколько лет. Наиболее остро этот вопрос встал после "конституционного кризиса" в конце 2020-го.

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