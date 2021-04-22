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Общественное мнение
Политика
22 апреля 2021, 14:32

Кулеба призвал ЕС отключить Россию от системы SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Как передает Укринформ, такую идею он озвучил на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошла 19 апреля, рассказал глава украинского МИД рассказал в интервью Reuters.

По его мнению, такие меры могли бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

«Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они... подкрепить свои слова делами», — сказал Кулеба.

По словам Кулебы, на данный момент нет информации о том, что в РФ решение о военной операции против Украины уже принято.

"Поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна, чтобы помешать Путину ... принять такое решение", — заявил глава МИД.

Также Кулеба рассказал, что во время встречи на прошлой неделе попросил госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить "мощные средства радиоэлектронной борьбы", чтобы противостоять способности России блокировать коммуникации.

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