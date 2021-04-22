Кулеба призвал ЕС отключить Россию от системы SWIFT

22 апреля 2021, 14:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Как передает Укринформ, такую идею он озвучил на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошла 19 апреля, рассказал глава украинского МИД рассказал в интервью Reuters.

По его мнению, такие меры могли бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

«Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они... подкрепить свои слова делами», — сказал Кулеба.

По словам Кулебы, на данный момент нет информации о том, что в РФ решение о военной операции против Украины уже принято.

"Поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна, чтобы помешать Путину ... принять такое решение", — заявил глава МИД.

Также Кулеба рассказал, что во время встречи на прошлой неделе попросил госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить "мощные средства радиоэлектронной борьбы", чтобы противостоять способности России блокировать коммуникации.