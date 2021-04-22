З початку року податкові органи Луганщини взяли на облік майже 900 платників податків

22 апреля 2021, 15:34

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 квітня 2021 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 103 платника.

Із них 40 тис. 947 юридичних осіб та 69 тис. 156 - фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, протягом січня – березня 2021 року взято на облік 891 платник податків. Серед них 162 юридичні особи та 729 фізичних осіб – підприємців.

Кількість фізичних осіб Луганської області, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків на 01.04.2021 складає 2 млн 199 тис. 723. Протягом січня-березня поточного року в ньому зареєстровано 2 тис. 486 фізичних осіб, у тому числі 66 іноземних громадян.