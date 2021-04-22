В смт Білокуракине трапилася ДТП з постраждалим

22 апреля 2021, 17:00

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 21 години при виїзді на вул. Центральну, в результаті якої було травмовано водія скутеру. Даний факт внесено до ЄРДР за ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Виїздом на місце події поліцейськими попередньо було встановлено, що 42-річний місцевий мешканець, керуючи автівкою «ВАЗ 2107» не надав перевагу у русі 17-річному керманичу скутера «Spark SP125 C-2C», в результаті чого останній не впорався з керуванням транспорту та перекинувся. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

На теперішній час поліцейські продовжують встановлювати всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Луганської області