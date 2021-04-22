В Лисичанске ужесточили карантинные ограничения

22 апреля 2021, 13:11

Вчера, 21 апреля Лисичанская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела новые карантинные ограничения в городе.

Об этом сообщает пресс-служба местной ВГА.

Так, до 11 мая текущего года в Лисичанске будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях учреждений образования, культуры и спортивных заведениях.

Также для усиления контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий рекомендовано отделу полиции №3 Северодонецкого городского управления полиции продолжить патрулирование (по возможности увеличить количество патрулей) территорий, особенно вблизи банковских учреждений и предприятий торговли.

"В настоящее время с острой респираторной болезнью COVID-19 на амбулаторном лечении находится 278 жителей Лисичанской территориальной громады, на стационарном лечении в опорной больнице КНП «Лисичанская многопрофильная больница» находятся 172 жителя. В реанимационном отделении КНП «Лисичанская многопрофильная больница» лечатся 12 жителей в тяжелом состоянии. С начала введения карантинных мероприятий с марта 2020 по апрель 2021 в нашей общине было зафиксировано 142 летальных случая", - пишется в сообщении.