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Общественное мнение
Политика / Региональные
22 апреля 2021, 09:36

Боевики вывели на позиции «Грады»

СММ ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», размещенных в нарушение линий отвода на неподконтрольной властям территории Донбасса. Об этом сообщается в отчете миссии.

В частности, беспилотник СММ 19 апреля запечатлел 6 РСЗО вблизи Каютино (47 км от Донецка) и еще 6 — вблизи Чернухино (64 км от Луганска).

Также миссия зафиксировала размещенный в нарушение линий отвода 1 зенитный ракетный комплекс в жилом квартале в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области.

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