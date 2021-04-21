22 апреля 2021, 09:36 Боевики вывели на позиции «Грады» СММ ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», размещенных в нарушение линий отвода на неподконтрольной властям территории Донбасса. Об этом сообщается в отчете миссии. В частности, беспилотник СММ 19 апреля запечатлел 6 РСЗО вблизи Каютино (47 км от Донецка) и еще 6 — вблизи Чернухино (64 км от Луганска). Также миссия зафиксировала размещенный в нарушение линий отвода 1 зенитный ракетный комплекс в жилом квартале в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области. Твитнуть Загрузка... Загрузка...