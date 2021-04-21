Процесс обмена пленными с «ЛДНР» стоит на месте

22 апреля 2021, 10:00

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе стоит на месте. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки».

Ермак проинформировал дипломатов о ситуации на Донбассе и у границ Украины, а также о ходе переговоров, в том числе на уровне политсоветников Нормандского формата. Последне переговоры в этом формате состоялись 19 апреля. Ермак отметил, что во время переговоров из-за позиции РФ не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. С другой стороны, 20 апреля, во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности практически был согласован полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

Кроме того, он указал, что не продвигается процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали», — рассказал он.

Во время встречи Ермак также подчеркнул важность поддержки странами «Большой семерки» пути Украины в ЕС и НАТО, а также заверил в готовности команды президента к перезагрузке Конституционного суда.