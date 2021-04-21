Зеленский утвердил санкции против 13 контрабандистов

22 апреля 2021, 10:39

Президент Владимир Зеленский узаконил введение персональных санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний. Об этом говорится в указе президента № 169/2021.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Под санкции попали:

Араик Амирханян;

Сеяр Куршутов;

Александр Черепинский;

Эдуард Кукоба;

Олег Доронин;

Тигран Мелконян;

Владимир Полусыток;

Денис Аминев;

Сергей Сердюк;

Михаил Грибанов;

Андрей Попов;

Олег Богданов;

Юрий Дворак.