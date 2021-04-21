Зеленский утвердил санкции против 13 контрабандистов

Президент Владимир Зеленский узаконил введение персональных санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний. Об этом говорится в указе президента № 169/2021.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)», — говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Под санкции попали:
Араик Амирханян;
Сеяр Куршутов;
Александр Черепинский;
Эдуард Кукоба;
Олег Доронин;
Тигран Мелконян;
Владимир Полусыток;
Денис Аминев;
Сергей Сердюк;
Михаил Грибанов;
Андрей Попов;
Олег Богданов;
Юрий Дворак.