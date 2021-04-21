Кабмин выделил 130 млн грн. на реинтеграцию молодежи из ОРДЛО и Крыма

22 апреля 2021, 12:00

Кабинет Министров принял решение о направлении 130 млн грн. на реинтеграцию молодежи с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"130 млн гривень будут направлены на реинтеграцию молодежи с ВОТ. Соответствующая бюджетная программа «Обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» была утверждена сегодня, 21 апреля 2021 года, на заседании Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Главным распорядителем средств определено Минреинтеграции.

"Реинтеграция молодежи с временно оккупированных территорий Украины является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Министерства. Сегодня мы закладываем процессы, которые безусловно будут влиять на мироустройство в будущем. Образование является основой национальной безопасности. Поэтому, формируя и реализуя политику в отношении молодежи с ВОТ, мы в первую очередь учитываем интересы тех, кто был лишен доступа к образовательному, культурному, языковому пространству Украины. Ради общей идеи, ради будущего Украины, мы движемся вперед", - сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

В частности, предусмотрено, что эти бюджетные средства будут направлены на несколько направлений. Среди них - подготовка, обеспечение и проведение бесплатного обучения на курсах (отделениях) по подготовке к поступлению в украинские государственные учреждения высшего образования молодежи с временно оккупированных территорий, которая получила среднее образование.

Также речь идет об организации и выполнении программ, реализации проектов и осуществлении мероприятий, направленных на личностное и патриотическое развитие молодежи; организации и выполнении программ, направленных на сохранение, исследование, развитие и популяризацию культурного наследия, культурных ценностей, истории, языков, литератур, различных видов и жанров искусств, в частности, коренных народов Украины; организации и проведении информационных, коммуникационных кампаний, реализации проектов, осуществлении культурных, спортивных и других мероприятий, в том числе фестивалей, соревнований, направленных на интеграцию молодежи.

Кроме того, средства будут направляться на организацию и проведение консультаций, конференций, форумов и заседаний за круглым столом, в том числе с привлечением украинских и международных экспертов, с целью формирования и реализации политики безопасной реинтеграции молодежи и т.п.

В Минреинтеграции надеются, что эта бюджетная программа будет способствовать разрешению проблемы реинтеграции и позволит создать соответствующие условия для мотивации молодежи с ВОТ переехать в другие регионы Украины и стать полноценными носителями украинской идентичности и европейских ценностей.

Реализация соответствующей бюджетной программы, в частности, будет осуществляться в рамках Национальной молодежной стратегии до 2030 года, утвержденной Указом Президента Украины от 12 марта 2021 года № 94/2021.