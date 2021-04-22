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Общественное мнение
Политика
22 апреля 2021, 13:00

Российские военные корабли вышли в море в Крыму для учений

Россия начинает военные учения в море в Крыму. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Министерство обороны России.

Соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах, говорится в сообщении.

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника".

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