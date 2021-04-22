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Общественное мнение
Политика
23 апреля 2021, 12:36

РФ возвращает войска с учений в Крыму

Российские военнослужащие Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, прошедшие внезапную проверку и учения в оккупированном Крыму? 23 апреля начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», — говорится в сообщении.

Морские пехотинцы вернутся на базы морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей. Силы ВДВ доберутся в места дислокации самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

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