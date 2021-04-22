Индия второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID

23 апреля 2021, 14:47

Ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. Страна уже второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID-19.

Об этом пишет Times of India со ссылкой на данные местного Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в Индии выявили новых 332 730 случаев заражения коронавирусом, и это новый мировой антирекорд. Также сообщается, что умерли за сутки 2 263 заболевших.

Отметим, предыдущий рекорд Индия установила накануне - 314 835 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии в этой стране зафиксировано свыше 16 млн случаев. Ситуация ухудшается на фоне дефицита кислорода в больницах.