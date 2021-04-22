Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви

23 апреля 2021, 16:10

Пророссийские боевики на Донбассе запланировали провокации и теракт в церкви на Пасху. Он якобы должен произойти в церкви УПЦ Московского патриархата.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что эта информация стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск (действует в так называемой "Луганской народной республике").

"… вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществления террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такие действия планируются с использованием оружия и камуфляжа, который используют ВСУ.