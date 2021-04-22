В Украине хотят изменить порядок досрочного прекращения полномочий мэра. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5241.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти.
Принятие этого документа должно упростить процесс назначения внеочередных выборов глав в случае досрочного прекращения их полномочий.
"Комитетом было принято решение рекомендовать Верховной раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы (рег. №5241) принять за основу и в целом", - сказано в сообщении.