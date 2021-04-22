23 апреля 2021, 16:44 В Украине хотят изменить порядок досрочного прекращения полномочий мэра В Украине хотят изменить порядок досрочного прекращения полномочий мэра. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5241. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти. Принятие этого документа должно упростить процесс назначения внеочередных выборов глав в случае досрочного прекращения их полномочий. "Комитетом было принято решение рекомендовать Верховной раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы (рег. №5241) принять за основу и в целом", - сказано в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...