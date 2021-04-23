Новые нормы питания в школах начнут действовать с 1 сентября

23 апреля 2021, 18:00

Новые нормы питания в школах, которые предусматривают уменьшение потребления сахара и соли, начнут действовать с 1 сентября.

Об этом во время вебинара "Формирование культуры питания и правильных пищевых привычек" сообщила исполняющая обязанности руководителя экспертной группы по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Татьяна Скапа, передает корреспондент Укринформа.

"Ныне еще в силе постановление Кабинета Министров № 1591, которое действует с 2004 года и до 1 сентября 2021 года. То есть, новый документ, новые нормы питания, утвержденные Кабинетом Министров в марте, вступают в силу с 1 сентября 2021 года", — сказала Скапа.

Она отметила, что таким образом учебным заведениям дали время для подготовки к новым нормам. Сами нормы питания касаются не только школ, но и дошкольных учебных заведений, учреждений профтехобразования, учреждений оздоровления и отдыха.

Скапа также сообщила, что по результатам опроса, проведенного при поддержке ЮНИСЕФ в 2018 году, примерно 12% юношей и 8% девушек 11-18 лет имеют избыточный вес. Кроме того, по результатам исследований, 20% блюд из мяса, которые употребляют дети, являются высокообработанными продуктами и колбасными изделиями. "Это стало одним из оснований, почему мы вообще исключили из норм питания обработанные мясные и рыбные блюда. Обычно эти блюда содержат значительное количество соли", - прокомментировала Скапа.

Также из норм питания были исключены кондитерские изделия, ведь они содержат большое количество сахара и трансжиры. В новых нормах ограничивается потребление соков из-за содержания в них большого количества сахаров.

В новые нормы не вошли консервы (мясные, рыбные, овощные) из-за высокого содержания соли и возможного наличия консервантов, потребление хлеба и картофеля уменьшено. Зато новыми нормами питания предусмотрено увеличение потребления молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.

Кроме того, в новых нормах не предусмотрена таблица замены пищевых продуктов. Скапа пояснила, что для сбалансированного питания должен быть полный набор продуктов, из-за чего невозможно заменить один продукт другим.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года вступил в силу новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, утвержденный приказом Министерства здравоохранения № 2205. В частности, меняются подходы к организации питания, разрешается организовывать кейтеринг, но при условии соответствия безопасности и качества пищевых продуктов, основанных на системе HACCP (концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, влияющими на безопасность продукции). Установлен также ряд ограничений относительно продуктов с содержанием соли, сахара, жиров.