Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 900 млн гривень ПДФО

23 апреля 2021, 10:00

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- березня 2021 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 897,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Це на 97,4 млн грн більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 670,5 млн грн ПДФО, що перевищує показники січня - березня 2020 року на 75,1 млн гривень.

До державного бюджету за три місяці поточного року мобілізовано 227,2 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 22,3 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

У відомстві акцентували увагу, що територіальні громади найбільшу частку податкових надходжень отримують за рахунок ПДФО. Ці кошти йдуть на розвиток власної соціально-економічної сфери.

Нагадаємо: наразі триває деклараційна кампанія і громадянам необхідно своєчасно задекларувати свої доходи, з яких не сплачено ПДФО при отриманні. Для цього потрібно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік до 1 травня 2021 року.