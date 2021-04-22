ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины на Донбассе

23 апреля 2021, 11:48

Миссия ОБСЕ зафиксировал новые мины по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии за 20 апреля.

Так, в поле примерно в 1 км от южной окраины н. п. Красногоровка беспилотник миссии впервые зафиксировал около 12 противотанковых мин.

Также патруль миссии видел в 900 м к северо-востоку от н. п. Марьинка 20 противотанковых мин: одна установлена на дороге, а остальные — в поле к северу от дороги. Еще 75 противотанковых мин БПЛА миссии зафиксировал в 1 км к востоку от восточной окраины н. п. Новгородское.

По оценке наблюдателей, все эти мины принадлежат Вооруженным силам Украины.

Кроме этого, на северо-западной окраине Петровского района Донецка наблюдатели миссии впервые зафиксировал около 52 противотанковых мин. По оценке, эти мины принадлежат вооруженным формированиям.