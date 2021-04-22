Россия хочет обменяться с США гарантиями о невмешательстве в дела друг друга

23 апреля 2021, 12:00

МИД России предлагает США восстановить профильный диалог по предотвращению киберугроз. "Перезагрузка" по этому направлению включает обмен гарантиями о невмешательстве в дела друг друга.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Предложение предполагает глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий.

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий", - заявили в МИД РФ.

Ведомство считает, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение президента России Владимира Путина о восстановлении диалога в сфере международной информационной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября 2020 года выступил с рядом предложений для восстановления российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Среди прочего он также предлагал обмен гарантиями о невмешательстве в дела друг друга.

В октябре помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал инициативу Кремля не более чем лживой риторикой.