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Общественное мнение
Политика
23 апреля 2021, 13:00

ОП: Реакция Зеленского на заявление Путина обязательно будет

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявила, что реакция Владимира Зеленского на последние заявления президента РФ Владимира Путина о встрече в Москве обязательно будет. Об этом сказала в комментарии «Укринформу».

«Реакция главы государства обязательно будет», — подчеркнула Мендель.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Президент России Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.

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