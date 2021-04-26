Луганские пограничники задержали браконьеров

26 апреля 2021, 15:36

Военнослужащие Луганского пограничного отряда из состава Объединенных сил у населенного пункта Кабычевка обнаружили двух мужчин с километром сетей и почти 90 килограммами рыбы, передает пресс-служба Луганского погранотряда.

О возможном нарушении правил рыболовства в пределах пограничной полосы местными жителями в отдел пограничной службы «Марковка» сообщили военнослужащие одного из пограничных оперативно-розыскных подразделений.

К месту правонарушения отправилась группа реагирования, которая и прервала ночную рыбалку горе-браконьеров досрочно. Как выяснилось, документов, удостоверяющих личность, рыбаки при себе не имели, однако прихватили резиновую лодку и километр сетей, с помощью которых успели наловить около 90 килограммов рыбы. Сумма оценки выловленного составила почти 17 тысяч гривен.

После проведения мероприятий по установлению личностей правонарушителей, за пребывание в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, браконьеров пограничники привлекли к административной ответственности.