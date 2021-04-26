26 апреля 2021, 14:08 Повышение пенсий чернобыльцам. Нардепы готовы к рассмотрению законопроекта Верховная Рада намерена рассмотреть в первом чтении законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий чернобыльцам, на внеочередном заседании в четверг, 29 апреля. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Она выразила надежду, что депутатам удастся собрать необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания. Законопроект предлагает повысить пенсии ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции: для людей с первой группой инвалидности — с нынешних 12 270 до 16 080 гривен для людей со второй группой инвалидности — с 10 967 до 12 987 гривен для людей с третьей группой инвалидностью — с 8 129 до 8 917 гривен. Третьякова напомнила, что сейчас средний размер пенсии в Украине составляет 3300 гривен. Твитнуть Загрузка... Загрузка...