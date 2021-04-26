Громади Луганщини отримали в розпорядження понад 9 млн грн податку на нерухомість

26 апреля 2021, 09:35

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень- березень 2021 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 9 млн 33,4 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 2 млн 555,9 тис. гривень.

У відомстві зазначили, що юридичні особи перерахували 8 млн 190,9 тис. грн, фізичні особи – 842,5 тис. гривень.

Нагадуємо, що відповідно до підпункту 266.10.1 Податкового кодексу України юридичні особи сплачують податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний рік авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Тобто, граничний термін сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 29 число місяця, що наступає за звітним кварталом.