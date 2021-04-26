Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из-за России

26 апреля 2021, 12:09

Премьер Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы. Будут обсуждать российскую агрессию.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

В эту группу входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Стороны обсудят ситуацию в Чехии, эскалацию ситуации в Украине и Беларуси.

"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда", - сообщил чиновник.

Напомним, Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США.