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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
26 апреля 2021, 12:40

Зеленский о переговорах с "ЛДНР": я не собираюсь разговаривать с террористами

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает предложение российского президента Владимира Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Он не намерен вести переговоры с террористами.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил Зеленский.

В то же время он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины притом, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил президент.

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