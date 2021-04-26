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Общественное мнение
Власть / Региональные
26 апреля 2021, 13:36

Назначен первый заместитель главы Северодонецкой райгосадминистрации

Евгений Жданов назначен первым заместителем главы Северодонецкой районной государственной администрации распоряжением главы от 22 апреля, говорится в сообщении ведомства.

Так, 23 апреля Роман Власенко перед началом заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представил своего новоназначенного первого заместителя.

Евгений Жданов ранее работал на должностях государственной службы в Территориальной государственной инспекции по труду в Луганской области, Департаменте социальной защиты населения и Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, имеет определенный опыт управленческой деятельности.

Согласно распределению обязанностей первый заместитель будет отвечать за состояние дел на территории Северодонецкой громады.

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