Назначен первый заместитель главы Северодонецкой райгосадминистрации

26 апреля 2021, 13:36

Евгений Жданов назначен первым заместителем главы Северодонецкой районной государственной администрации распоряжением главы от 22 апреля, говорится в сообщении ведомства.

Так, 23 апреля Роман Власенко перед началом заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представил своего новоназначенного первого заместителя.

Евгений Жданов ранее работал на должностях государственной службы в Территориальной государственной инспекции по труду в Луганской области, Департаменте социальной защиты населения и Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, имеет определенный опыт управленческой деятельности.

Согласно распределению обязанностей первый заместитель будет отвечать за состояние дел на территории Северодонецкой громады.