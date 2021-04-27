Які доходи від оброблення земельних ділянок необхідно задекларувати

27 апреля 2021, 14:40

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Фізичні особи, які самостійно одноосібно обробляють власні земельні ділянки (паї) загальною площею понад 2 гектари, та отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції, а також громадяни, які є власниками сільськогосподарської техніки, та надавали у 2020 році платні послуги з обробітку землі іншим фізичним особам (оранка, комбайнування тощо), але при цьому не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, зобов’язані подати декларації про майновий стан та доходи.

У разі надання власних земельних ділянок (паїв) в оренду іншій фізичній особі, яка не є суб’єктом господарювання, та отримання доходу у вигляді орендної плати, такі фізичні особи - орендодавці також зобов’язані задекларувати отримані доходи та сплатити відповідні податки і збори (підпункт 170.1.5 Податкового кодексу України (далі –ПКУ)).

Власники сільськогосподарської техніки, які активно обробляють землю на замовлення, отримуючи доходи без сплати податків, також зобов’язані задекларувати такі доходи та сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за ставками 18 відс. та 1,5 відс. відповідно.

У відомстві зазначають, що громадянам, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік, необхідно це зробити не пізніше 30 квітня 2021 року.

Фізична особа зобов’язана самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній податковій декларації про майновий стан і доходи, до 1 серпня року, що настає за звітним. У цьому році останній день сплати – 2 серпня (пункт 179.7 ПКУ)