Ощадбанк продлил действие просроченных карт переселенцев до 1 июля

27 апреля 2021, 15:00

Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых закончился в период карантина, до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок" и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля 2021 года», – говорится в сообщении.

В Ощадбанке напомнили, что банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года», – добавили в пресс-службе банка.