Сколько будем отдыхать в мае?

27 апреля 2021, 16:00

В мае украинцев ждет большое количество дополнительных выходных дней. Кроме традиционных майских праздников, в 2021 году добавился еще один – Пасха, которая выпадает на 2 мая.

Какие праздники будем отмечать в мае и сколько будет дополнительных выходных дней, пишет rbc.ua

Дополнительные выходные в мае

Май начнется с длительных выходных дней и отдыхать будем четыре дня подряд – с 1 по 4 мая. По законодательству Украины, если официальный государственный праздник выпадает на выходной, то следующий рабочий день автоматически становится выходным. День труда в 2021 году выпадает на субботу, а 2 мая, в воскресенье – Пасха. Соответственно, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая.

Далее с 5 по 7 мая будут рабочие дни, а потом снова три выходных дня подряд – с 8 по 10 мая. 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом, а этот день снова выпадает на выходной, соответственно следующий рабочий день за ним, тоже будет выходным.

Всего в мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Выходные дни в мае: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Какие еще праздники будем отмечать в мае

1 мая - День труда.

2 мая - Пасха.

3 мая - Всемирный день свободы печати.

4 мая - День собачьего счастья.

5 мая - Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.

6 мая - Международный день против диеты.

7 мая - День радио.

8 мая - День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.

9 мая - День Победы; День матери; Международный День Европы.

10 мая - Всемирный день движения "За здоровье".

11 мая - Радоница (День поминовения предков)

12 мая - Всемирный день медицинских сестер.

13 мая - Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам"

14 мая - День фрилансера

15 мая - Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.

16 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,

17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.

18 мая - Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая - День банковских работников; Всемирный день метролога.

21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

23 мая - Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.

24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.

25 мая - День филолога

26 мая - Всемирный день рыжих

28 мая - День пограничника Украины.

29 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.

30 мая - День Киева; День химика.

31 мая - Всемирный день без табака.