Сколько будем отдыхать в мае?

В мае украинцев ждет большое количество дополнительных выходных дней. Кроме традиционных майских праздников, в 2021 году добавился еще один – Пасха, которая выпадает на 2 мая.
Какие праздники будем отмечать в мае и сколько будет дополнительных выходных дней, пишет rbc.ua
Дополнительные выходные в мае
Май начнется с длительных выходных дней и отдыхать будем четыре дня подряд – с 1 по 4 мая. По законодательству Украины, если официальный государственный праздник выпадает на выходной, то следующий рабочий день автоматически становится выходным. День труда в 2021 году выпадает на субботу, а 2 мая, в воскресенье – Пасха. Соответственно, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая.
Далее с 5 по 7 мая будут рабочие дни, а потом снова три выходных дня подряд – с 8 по 10 мая. 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом, а этот день снова выпадает на выходной, соответственно следующий рабочий день за ним, тоже будет выходным.
Всего в мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных.
Выходные дни в мае: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Какие еще праздники будем отмечать в мае
1 мая - День труда.
2 мая - Пасха.
3 мая - Всемирный день свободы печати.
4 мая - День собачьего счастья.
5 мая - Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.
6 мая - Международный день против диеты.
7 мая - День радио.
8 мая - День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.
9 мая - День Победы; День матери; Международный День Европы.
10 мая - Всемирный день движения "За здоровье".
11 мая - Радоница (День поминовения предков)
12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
13 мая - Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам"
14 мая - День фрилансера
15 мая - Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.
16 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,
17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
18 мая - Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.
19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.
20 мая - День банковских работников; Всемирный день метролога.
21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
22 мая - Международный день биологического разнообразия.
23 мая - Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.
24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.
25 мая - День филолога
26 мая - Всемирный день рыжих
28 мая - День пограничника Украины.
29 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.
30 мая - День Киева; День химика.
31 мая - Всемирный день без табака.