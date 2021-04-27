Командование РФ поддерживает в готовности боевиков на Донбассе, - разведка

27 апреля 2021, 17:45

Командование Вооруженных сил Российской Федерации поддерживает в боевой готовности подразделения боевиков на Донбассе. Для этого проводятся постоянные тренировки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"С этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдения подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций", - сообщили в ГУР.

Также разведчики отмечают, что особое внимание уделяется оборудованию ложных рубежей обороны, а также маскировке муляжей вооружения и военной техники.

"Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня. Также, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ", - добавили в ГУР.

Так, на прошлой неделе на оккупированную территорию Донбассе из РФ переместили 2,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, а также около 30 тонн боеприпасов различной номенклатуры.