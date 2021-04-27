Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве: что предусматривает документ

27 апреля 2021, 18:00

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве. В частности, документ предусматривает ослабление правил пересечения границы и запуск новых чартерных рейсов между странами.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах", - сообщил он.

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Турцией предусматривает:

усиление туристической безопасности, повышения качества туристических услуг и защиты прав туристов;

ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран;

создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией;

возможность введения паспортов вакцинированных.

"Для Украины крайне важно углубление отраслевого сотрудничества с Турцией. Поэтому плодотворное сотрудничество между странами в сферах туризма и культуры продолжается", - подытожил министр.