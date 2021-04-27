На Луганщині затримано наркоділка під час отримання посилки з психотропною речовиною в особливо великих розмірах

27 апреля 2021, 09:38

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури затримано «на гарячому» мешканця Сєвєродонецька під час отримання партії психотропної речовини на одному з поштових відділень міста.

За даними слідства, пообіді 22 квітня 2021 року 33-річний чоловік отримав відправлення з наркотоваром для подальшого розповсюдження на території області. При перевірці вмісту посилки виявлено та вилучено пакети з психотропною речовиною PVP загальною масою понад 70 грамів.

Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Наразі за принципової позиції прокуратури до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Луганській області ДБН Нацполіції України.

За вчинення особливо тяжкого злочину чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури