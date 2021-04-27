Сотруднику «МГБ ЛНР» объявлено о подозрении. Устраивал пытки над задержанными

27 апреля 2021, 14:46

Незаконное задержание и пытки гражданского лица — сообщено о подозрении заместителю «начальника Алчевского межрайонного отдела МГБ ЛНР» по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году сотрудник «МГБ ЛНР» незаконно задержал гражданина Украины при проверке документов на КПВВ «Станица Луганская» и принудительно перевез в помещение межрайонного отдела.

«Подозреваемый поместил потерпевшего в камеру и в течение суток "получал признание" в сотрудничестве с СБУ. В отношении задержанного применялось психическое насилие, ему угрожали убийством и расправой над родными, наносили физические страдания и пытали», — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что такие действия прямо противоречат требованиям положений Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительной конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о задержании подозреваемого и объявления в розыск.

За совершение особо тяжкого преступления подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.