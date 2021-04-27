На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто 23,2 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

27 апреля 2021, 14:48

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень- березень 2021 року платники податків Луганщини подали 37 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 35,9 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 27 заяв на загальну суму 24,4 млн гривень.

Для перевірки 37 поданих заяв у січні – березні поточного року податківцями проведено 33 камеральні перевірки, 4 камеральні перевірки ще тривають.

За результатами перевірок по одній заяві встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на 1,6 млн гривень. Ще по одній заяві триває документальна позапланова виїзна перевірка. Крім того, камеральною перевіркою іншої заяви встановлено наявність підстав для проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

За січень-березень 2021 року на розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 23,2 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.