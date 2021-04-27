Степанова собираются отправить в отставку

27 апреля 2021, 10:00

Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосование не предвидится.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

"Такие планы (отправить Степанова в отставку на этой неделе, - ред.) были, но пока их отложили. Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226 "за" нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция", - добавил он.

А вероятный сменщик Степанова на должности, по словам источника, не хотел бы работать в статусе лишь и.о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.

Кроме того собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил изданию, что отставка Степанова - это вопрос времени, "возможно пары месяцев или меньше".

"У президента на личном уровне нет к Степанову хорошего отношения. Он не выполнил очень много своих обещаний. Уже видно, что план вакцинации провален. Пока все упирается в кандидатуру нового министра, ее ищут", - объяснил источник.

По его словам, кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко на пост главы Минздрава не рассматривается