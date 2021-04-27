Боевики опять не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост в Оленевке

27 апреля 2021, 11:00

Боевики на Донбассе продолжают препятствовать свободному передвижению наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели отмечают, что их опять не пропустили через блокпост в Оленевке (Донецкая область).

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 26 апреля.

Инцидент произошел утром 26 апреля на блокпосту возле оккупированной Оленевки. Патруль миссии в составе 5 сотрудников на 2 автомобилях с 1 прицепом прибыли на блокпост вооруженных формирований для проведения обмена прицепами с другим патрулем СММ, следовавшим из подконтрольных правительству районов.

В 10:35 к патрулю подошел член вооруженных формирований и попросил открыть двери и багажники автомобилей для проведения визуального осмотра. Наблюдатели отказались это делать.

Уже в 11:05 боевики на блокпосте обратились с запросом, чтобы каждый сотрудник СММ заполнил "декларацию о товарах" с указанием всего, что было в автомобилях. Патруль ОБСЕ отказал боевикам в этой просьбе.

"В 12:50 члены вооруженных формирований передали патрулю документ, в котором было указано, что СММ не разрешается пересечь блокпост. В 13:30 патруль покинул блокпост и вернулся в Донецк", - говорится в сообщении ОБСЕ.

В ОБСЕ отмечают, что с 1 марта они сталкивались с подобными недопусками в Донецкой области уже 6 раз. Через блокпост в Оленевке их не пропускали трижды. Также похожие ситуации происходили три раза возле оккупированной Александровки.