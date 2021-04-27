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Общественное мнение
Власть
27 апреля 2021, 11:42

"Укрзалізниця" запустит поезд "Мариуполь - Одесса"

С 15 мая будет восстановлено движение поезда №141 / 142 "Мариуполь - Одесса". Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Поезд будет курсировать через день: из Мариуполя - с 15 мая, а из Одессы - с 16 мая.

Также "Укрзалізниця" запустит экспресс "Харьков - Днепр - Харьков".

Так, поезд №793 / 794 "Харьков - Днепр - Харьков" из Харькова будет отправляться в 06:51, время прибытия - 10:30. Из Днепра будет отправляться в 18:33, время прибытия - 22:16.

Поезд №795 / 796 "Днепр - Харьков - Днепр" будет курсировать в противоположном направлении: из Днепра отправляться в Харьков в 06:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.

Кроме того, поезд №148 / 147 "Одесса - Киев" с 27 мая станет ежедневным.

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