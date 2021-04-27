27 апреля 2021, 13:00

Пиротехники ГСЧС попали под обстрел недалеко от Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС еще в конце марта приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ДСНС с представительством "The HALO Trust" в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров.

Сегодня, 26 апреля, примерно с 08:00 до 08:40 утра, в результате нарушения режима тишины произошли обстрелы садового общества возле с. Гнутово, недалеко от Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Общего проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust" в Украине ". На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и покинуть опасный участок.