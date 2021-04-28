В Крыму и на Донбассе воевали больше 250 иностранцев

28 апреля 2021, 09:00

В Офисе генерального прокурора расследуют участие около 260 иностранных граждан в военных действиях в аннексированном Крыму и на Донбассе. Это люди из 32 стран.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Крым.Реалии.

По его словам, многие из подозреваемых иностранных граждан могут быть причастны к военным преступлениям.

"Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимал активное участие в боевых действиях и мог быть причастен к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами (правоохранителями других государств – ред.) и просим их содействовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть", - сказал Мамедов.

Стоит отметить, что официальной датой начала временной оккупации Крыма является 20 февраля 2014 года.

Российская Федерация отрицает оккупацию полуострова, называя это "восстановлением исторической справедливости".

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна продолжать переговоры по Донбассу в нормандском формате и других, которые есть на сегодня. Поскольку никто не знает, какой именно формат принесет мир.