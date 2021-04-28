В Северодонецке полицейские задержали мужчину, который изнасиловал 6-летнюю девочку

28 апреля 2021, 10:24

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование).

48-летнего жителя Северодонецка, ранее судимого за имущественные преступления, работающего инженером на одном из предприятий города, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

После объявления задержанному подозрения в совершении преступления, следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так, вчера, 27 апреля в 20.00 в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.

При проведении неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления и по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства.

Девочка сейчас госпитализирована в больницу.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.