"УЗ" к майским праздникам добавила поезд Интерсити+ Киев-Харьков

28 апреля 2021, 13:58

"Укрзализныця" к майским праздникам добавила еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев. Также перевозчик назвал 5 самых популярных рейсов на первый майский уик-энд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"На 30 апреля добавляем еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев", - говорится в сообщении.

Укрзализныця также назвала 5 самых популярных рейсов дальнего сообщения на первый майский уик-энд, билеты на которые суммарно приобрело уже более 5000 украинцев:

№46/45 Лисичанск-Ужгород (1184 пассажира);

№142/141 Львов - Бахмут (1055 пассажиров);

№92/91 Одесса - Константиновка (1041 пассажир);

№138/137 Хмельницкий-Лисичанск (1003 пассажира);

№58/57 Одесса-Ковель (907 пассажиров).

В "УЗ" отметили, что количество билетов в поездах на праздничные даты ограничено, поэтому перевозчик советует не откладывать бронирование поездки.